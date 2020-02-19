بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 19 شباط 2020
آخر الأخبار
إطلاق سراح جميع المتظاهرين الموقوفين بأوامر قضائية في البصرة مسؤول أمريكي يدعو الرئاسات الثلاث إلى وضع حد لعمليات قمع المتظاهرين العراقيين استهداف منزل ناشط بالرصاص الحي شمالي ذي قار علاوي يطالب بدعم غير مشروط ويحذر من فشل النظام.. وانتقادات لعدم اختيار وزراء من الأحزاب انخفاض كبير بنسبة الملوحة في شط العرب " تقبلني انا انسان " مبادرة شبابية لدمج شريحة الغجر في المجتمع نائب عن كربلاء : 500 مليار دينار تهدر سنويا في المحافظة احتجاجات العراق.. تكسر التابوهات المحرمة والتقاليد وتزيل الفوارق وتفتح عصر حرية جديد التخطيط : اربعة آلاف مشروع في البلاد لاعلاقة للاتفاقية مع الصين بها ! الكناني : كتل سياسية مازالت تسعى للحصول على مناصب في الحكومة المقبلة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 19 شباط 2020 12:59 م

مسؤول أمريكي يدعو الرئاسات الثلاث إلى وضع حد لعمليات قمع المتظاهرين العراقيين

1

دعت الولايات المتحدة الأميركية، الحكومة العراقية إلى وضع حد "للممارسات الإجرامية" ضد المتظاهرين السلميين.

وقالت السفارة الأميركية ببغداد في بيان، إن "مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر اجرى زيارة إلى بغداد في 18 شباط لبحث العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق"، مبينة انه "في معرض لقاءاته مع كل من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، سلّط شينكر الضوء على أهمية العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق والتعاون المستمر لدعم عراقٍ مزدهر ومستقر وديمقراطي".

وندد مساعد وزير الخارجية شينكر "بالهجمات المستمرة ضد المتظاهرين السلميين الذين يمارسون حقهم الديمقراطي في حرية التعبيربما في ذلك مطالباتهم بالإصلاح السياسي والاقتصادي"، داعيا الحكومة العراقية إلى وضع حد لهذه الممارسات الإجرامية وتقديم الجناة إلى العدالة".

 وأعرب مساعد وزير الخارجية عن دعمه "للحق الديمقراطي الأساسي للمواطنين العراقيين في حرية التجمع السلمي والتعبير"، مجددا التأكيد "على إحترام الولايات المتحدة للدور المُهم والدائم الذي تؤديه المرجعية في العراق".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
جاسم محمد جعفر البياتي

البياتي: مفاوضات منزل الحلبوسي فشلت لهذا السبب 19 شباط 2020 02:23 م

عبد المهدي

عبد المهدي يبلغ البرلمان بعدم استمراره بمسوؤلياته بعد 2 اذار 19 شباط 2020 02:20 م

BESMAYA

التخطيط : اربعة آلاف مشروع في البلاد لاعلاقة للاتفاقية مع الصين بها ! 19 شباط 2020 11:44 ص

EMVxVGzX0AIx2kW

الكناني : كتل سياسية مازالت تسعى للحصول على مناصب في الحكومة المقبلة 19 شباط 2020 11:41 ص

52227633_303

كنا : محمد علاوي سيتفاوض مع السنة والاكراد لعرض كابينته الوزارية 19 شباط 2020 11:38 ص

w1240-p16x9-RTS2X8BG (layout (comp))

مصدر مقرب منه : محمد علاوي لم يحصل على ضمانات للحصول على ثقة البرلمان 19 شباط 2020 11:35 ص

محمد الحلبوسي

الهاشمي يكشف تفاصيل ما دار في اجتماع علاوي بمنزل الحلبوسي 19 شباط 2020 11:20 ص

580

العقابي: موازنة 2020 ستشهد معارك طاحنة بين الكتل السياسية 19 شباط 2020 11:11 ص

التعليقات