مسؤول أمريكي يدعو الرئاسات الثلاث إلى وضع حد لعمليات قمع المتظاهرين العراقيين

دعت الولايات المتحدة الأميركية، الحكومة العراقية إلى وضع حد "للممارسات الإجرامية" ضد المتظاهرين السلميين.

وقالت السفارة الأميركية ببغداد في بيان، إن "مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر اجرى زيارة إلى بغداد في 18 شباط لبحث العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق"، مبينة انه "في معرض لقاءاته مع كل من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، سلّط شينكر الضوء على أهمية العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق والتعاون المستمر لدعم عراقٍ مزدهر ومستقر وديمقراطي".

وندد مساعد وزير الخارجية شينكر "بالهجمات المستمرة ضد المتظاهرين السلميين الذين يمارسون حقهم الديمقراطي في حرية التعبيربما في ذلك مطالباتهم بالإصلاح السياسي والاقتصادي"، داعيا الحكومة العراقية إلى وضع حد لهذه الممارسات الإجرامية وتقديم الجناة إلى العدالة".

وأعرب مساعد وزير الخارجية عن دعمه "للحق الديمقراطي الأساسي للمواطنين العراقيين في حرية التجمع السلمي والتعبير"، مجددا التأكيد "على إحترام الولايات المتحدة للدور المُهم والدائم الذي تؤديه المرجعية في العراق".