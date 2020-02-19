علاوي يطالب بدعم غير مشروط ويحذر من فشل النظام.. وانتقادات لعدم اختيار وزراء من الأحزاب

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي طلب الكتل السياسية خلال اجتماعه بهم بدعم غير مشروط.

وأضاف، المصدر أن علاوي طلب، خلال اجتماعه مع الكتل السياسية ، دعما غير مشروط، وحذر من أن فشل الحكومة يعني فشل النظام السياسي العراقي بعد 2003 بالكامل.

وأضافت أن "علاوي، ينتظر تحديد موعد لعقد جلسة برلمانية لمنح الثقة لتشكيلة وزراء الحكومة الانتقالية"، موضحة ان "التشكيلة الوزارية وبرنامج الإصلاحات الحكومية اكتملا، وان علاوي ابلغ رئاسة مجلس النواب بذلك، وطلب تحديد موعد جلسة ودعوة اعضاء مجلس النواب، للتصويت على الاسماء التي اختارها للوزارات، اضافة للبرنامج الحكومي المقبل".

وبينت أن "هيئة رئاسة مجلس النواب أبلغت علاوي بعقد الجلسة بأقرب فرصة، وأنها تتشاور مع رؤساء الكتل النيابية والاعضاء لضمان تمرير تصويت منح الثقة"، مبينة أنه "سيصدر بيان رسمي للدعوة إلى جلسة طارئة كون البرلمان بعطلة تشريعية دستورية".

في ذات السياق، انتقد القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بيستون عادل، موقف رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لعدم اختيار وزراء من الأحزاب، وفيما تساءل عن الية اختياره لشخصيات لكابينته الحكومية، اكد على ضرورة ايجاد توازن في التشكيلة الوزارية.

وقال عادل، إنه لم تكن هناك نافذة مفتوحة للمواطنين المستقلين الذين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والخبرة العملية في مجالات مختلفة لتقديم سيرهم الذاتية ليتم ترشيحهم ضمن الكابينة الوزارية.

كما تساءل عادل قائلاً، " كيف بوزير مستقل يعمل داخل هذه الوزارات التي كانت قد استلمت ومنذ سنوات من قبل شخصيات متحزبة وعملت بوكلاء ومدراء عامين من الأحزاب".

في المقابل، لا يزال المتظاهرون متمسكين برفض اسم علاوي وزير الاتصالات السابق، باعتبار أنه قريب من النخبة الحاكمة التي يتظاهرون ضدها ويطالبون برحيلها ضمن حركة احتجاجية غير مسبوقة، انطلقت في الأول من أكتوبر، وتعرّضت للقمع في كثير من المحطات واستشهد فيها نحو 550 شخصا.

وخلال الأيام الماضية، شهدت العاصمة العراقية ومحافظة الجنوب بالإضافة إلى كربلاء والنجف تجدداً للمسيرات الرافضة له، والمتمسكة بمطالب المنتفضين وعلى رأسها حكومة مستقلة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ومحاسبة قتلة المتظاهرين.



