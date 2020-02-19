انخفاض أسعار الغاز يضرب خطط قطر الاقتصادية وشراكاتها في مقتل

في ظل انخفاض أسعار الغاز العالمية، كشفت أربعة مصادر أن قطر أرجأت اختيار شركاء غربيين لأكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم أشهراً عدة.

وذكرت وكالة "رويترز" أن شركة "قطر للبترول" امتنعت عن التعقيب على التأجيل الذي أوردته التقارير، والذي يأتي فيما يواجه قطاع الغاز تحدياً كبيراً بسبب تخمة المعروض جراء تنامي الإنتاج الأميركي وانخفاض الطلب من الصين.

وقال أحد المصادر "أعتقد أن قطر قررت تعزيز الإنفاق الرأسمالي للمشروع قبل أن تلجأ إلى شركات النفط العالمية. أعتقد أن القرار سيكون جاهزاً بنهاية 2020".

وأكدت ثلاثة مصادر أخرى مطلعة على المحادثات قرار التأجيل حتى منتصف 2020 على الأقل بسبب زيادة حجم التوسع إلى جانب توقعات انخفاض أسعار الغاز ما يؤثر في جميع جوانب الشراكات المحتملة.

وقال مصدر آخر "قاعدة التكلفة في قطر منخفضة جداً مقارنة بمشروعات أخرى لكن في البيئة الحالية، يتعين على كل مشروع المنافسة للحصول على رأس المال".



ويبدو أن النظرة المستقبلية لأسعار الغاز الطبيعي قادت شركات كبرى لخفض توقعات نسبة العائد على مرحلة التوسع في قطر لتصبح أقل إغراء مما كان يُعتقد من قبل، بحسب مصادر شاركت في المحادثات.

ومن المتوقع أن تقود مجموعة من المشروعات في أنحاء العالم من كندا إلى موزمبيق ونيجيريا إلى فائض أكبر في المعروض خلال العقد الحالي.

وقال أحد المصادر الثلاثة "بدأ القلق يساور الناس حيال سبل تصريف كل هذا الغاز".

وكانت قطر للبترول قد قررت زيادة إنتاج الغاز المسال بواقع 60 في المئة بدلاً من الخطة الأصلية التي كانت بزيادة بمقدار 40 في المئة على أن تعلن أسماء الشركات الأجنبية خلال الربع الحالي.

فائض غاز

يذكر أن أسعار الغاز الطبيعي المسال انهارت إلى أقل مستوى على الإطلاق في آسيا في يناير (كانون الثاني) مع انخفاض استهلاك الطاقة في الصين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. وقوض انخفاض الطلب من الصين الآمال بأن أكبر مستهلك للوقود في العالم سيستوعب فائض الإمدادات للحد من الاعتماد على الفحم.

وترفع الولايات المتحدة سريعاً طاقة تصدير الغاز المسال لتصريف فائض محلي ضخم.

وانخفضت أسعار الغاز في الولايات المتحدة كثيراً ولفترة طويلة حتى أن العديد من الشركات المنتجة للغاز الصخري تعاني لجمع الأموال في حين تكافح شركات رائدة مثل "شيزابيك إنرجي" لتفادي الإفلاس.

ويأمل منتجو الغاز في الولايات المتحدة في أن تقود الصادرات لرفع قيمة الوقود لكنهم في الحقيقة يساهمون في تخمة الإمدادات التي تدفع الأسعار العالمية إلى الهبوط.

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