انخفاض كبير بنسبة الملوحة في شط العرب



أعلنت وزارة الموارد المائية، عن انخفاض نسبة الملوحة بشط العرب، مبينة :" ان نسب الملوحة تتراوح بين منطقة الى اخرى بين 2500 الى 1300 جزء بالمليون".



وقال المتحدث باسم الموارد مدير المركز الوطني للموارد المائية عون ذياب :" ان نسبة الملوحة في شط العرب انخفضت كثيرا خلال الفترة الأخيرة ".



وأضاف ذياب :" ان نسب الملوحة تختلف بين منطقة واخرى وليست متساوية" ، مشيرا الى ان “نسبة الملوحة في منطقة القرنة شمال البصرة تصل الى 1000 جزء بالمليون فيما تصل الى 2500 جزء بمركز المدينة |،وفي كتيبان 1500 وسحان اقل من 1300 جزء بالمليون".



واوضح :" ان الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا كبيرا بنسبة الملوحة خلال فصل الربيع ، وهو موسم الرفد للأنهر بالمياه ".

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