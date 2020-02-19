" تقبلني انا انسان " مبادرة شبابية لدمج شريحة الغجر في المجتمع







اطلق شبّان متطوعون في الديوانية، مبادرة تحمل عنوان "تقبّلْني انا انسان" لغرض زرع روح المواطنة بين فئات المجتمع ، وبالاخص شريحة الغجر.



وقال الناشط رضا البديري احد القائمين على المبادرة، ان "هذه المبادرة ، التي جاءت بمشاركة 40 شابا وشابة ، تسعى لازالة التهميش والاقصاء الذي تعاني منه شريحة الغجر، والذي حال دون اندماجهم مع المجتمع المدني بشكل طبيعي اسوة ببقية المواطنين".



واضاف ان "الشباب ينظرون إلى هذه الفئة المحرومة نظرة انسانية، ويعملون لاجل تغيير النظرة النمطية التي سادت عنها والتي دعمتها قوانين مجحفة تسببت بحرمانها من أبسط حقوق المواطنة".



وتابع البديري :" قمنا بدعوتهم للحضور الى مركز المحافظة ونفذنا ورشاً تثقيفية ونشاطات طوعية برفقتهم، وهو ماترك الأثر الايجابي في نفوسهم.وان الشباب توجهوا في الخطوة الثانية إلى قرية الزهور التي يسكنها الغجر، وشخّصنا احتياجات هذه القرية، التي تفتقر للخدمات التعليمية والخدمية والصحية، وسنقوم بدورنا برفعها للجهات الحكومية والمنظمات الانسانية لتوفيرها وسد حاجة سكان القرية منها".

