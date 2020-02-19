نائب عن كربلاء : 500 مليار دينار تهدر سنويا في المحافظة

دعا النائب عن محافظة كربلاء رياض المسعودي، الى اعتماد آليات صحيحة في الاستفادة من الموارد المالية للمحافظة، مبينا :" أن 500 مليار دينار تهدر في المحافظة سنويا نتيجة سوء تخطيط السياحة الدينية ".



وقال المسعودي في تصريح صحفي :" ان حصول محافظة كربلاء على استحقاقها من "الزائر دولار" وتفعيل السياحة في بحيرة الرزازة بشكل صحيح ، يمكنان المحافظة من الحصول على 500 مليار دينار سنويا ، اي ما يعادل 3 اضعاف موازنتها الحالية ".



واضاف :" ان السياحة الدينية صاحبة الدور الريادي في تحقيق جزء من هذه الأموال" ، مشيرا الى :" أن 18 مليون مسلم في تركيا والملايين في افغانستان وباكستان بحاجة الى آليات تفويج وتسهيل لعملية دخولهم والاستفادة منهم في السياحة الدينية ".

