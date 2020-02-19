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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 19 شباط 2020 11:50 ص

احتجاجات العراق.. تكسر التابوهات المحرمة والتقاليد وتزيل الفوارق وتفتح عصر حرية جديد

تظاهرات العراق

استطاع متظاهرو العراق أن يكسروا تابوهات كثيرة، منها نزول الفتيات إلى الساحات العامة لمشاركة الشباب في الاحتجاجات، وكسر التقاليد البالية وفتح عصر حرية جديد للشعب العراقي.

وأكد مراقبون أن المجتمع المحافظ الذي تسيطر عليه إلى حد كبير أحزاب دينية، أحدثت مشاركة النساء إلى جانب الرجال في المظاهرات، وهتاف المحتجين ضد سياسيين بينهم رجال دين، صدمة بين العراقيين الذين لم يكن من الممكن أن يتصوّروا ذلك قبل احتجاجات تشرين الأول.

وغصّت ساحات الاعتصام خلال الأشهر الماضية بنساء تظاهرن وأسعفن مصابين وكتبن على الجدران ورسمن وشوماً على أكتاف وأذرع الشبان وشاركن في حلقات نقاش وحلقات موسيقية.

وتردّدت عبارات "إلغاء الطبقية" و"إزالة الفوارق" على ألسنة المحتجين وفي وسائل التواصل الاجتماعي، وانتشرت صور الشبان والشابات من مختلف الفئات الاجتماعية وهم يسيرون جنباً إلى جنب ويذرفون الدموع معاً بعد فقدان زملاء لهم في مواجهات قتل فيها المئات.

ويلخّص أحد مستخدمي "تويتر" واقع المظاهرات في بغداد بالقول: "ساحة التحرير تجعلنا نحلم"، وذلك تعليقاً على وقوع صديقه، سائق عربة "التوك التوك"، في حب مسعفة تنتمي إلى عائلة مرموقة.

واندلعت المظاهرات احتجاجاً على الفساد والبطالة في بلد غني بالنفط يعاني نحو 20 في المائة من سكانه من الفقر بعد عقود من الحروب والاضطرابات.

ويعدّ عراقيون الفترة الممتدة بين إعلان الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي نهاية 2017 وانطلاق المظاهرات، مفصلية في حياتهم لأنها أتاحت لهم فرصة اختبار العيش في ظل استقرار نسبي للمرة الأولى منذ 4 عقود.

وغالبا ما ينشر عراقيون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا للجامعات العراقية وأماكن العمل خلال سبعينات القرن الماضي تظهر فيها نساء يرتدين ملابس متحرّرة برفقة رجال.

وفتحت التظاهرات الأخيرة الباب أمام ما يشبه الانقلاب الاجتماعي، خصوصا في مدن الجنوب الزراعي المحافظة ذات الغالبية الشيعية.

وشجّعت التظاهرات كذلك شخصيات على الدعوة إلى إنهاء نظام المحاصصة بين المذاهب الذي ولد بعد عام 2003، ومن بينهم لاعب كرة القدم السابق عدنان درجال الذي طالب بعدم اعتماد الطائفية والمناطقية في اللعبة الأكثر شعبية.

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