التخطيط : اربعة آلاف مشروع في البلاد لاعلاقة للاتفاقية مع الصين بها !

أكدت وزارة التخطيط ان الاتفاقية مع الصين تتضمن تنفيذ مشاريع جديدة في عموم المحافظات، لا علاقة لها بالمشاريع المتوقفة.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي :" ان الاتفاقية مع الصين لا علاقة لها بتمويل المشاريع المتوقفة ، انما تنفيذ مشاريع جديدة في عموم محافظات البلاد ".
واوضح :" ان تنفيذ المشاريع ضمن الاتفاقية الصينية يشمل مشاريع جديدة كميناء الفاو ومشاريع تتعلق بالصحة والتعليم والتربية والاسكان ".
واضاف المتحدث :" ان نحو اربعة آلاف مشروع متوقفة نتيجة قلّة التخصيصات المالية للمشاريع في السنوات الماضية " ، مشيـراً الـى :" ان الوزارة وضعـت رؤيـة لاستئنـاف العمــل بهذه المشاريـع "، مبينا :" ان خطة الوزارة ركّزت على المشاريع الخدمية فضلاً عن مشاريع البنى التحتية والمدارس والمشاريع الصحية ".