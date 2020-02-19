التخطيط : اربعة آلاف مشروع في البلاد لاعلاقة للاتفاقية مع الصين بها !



أكدت وزارة التخطيط ان الاتفاقية مع الصين تتضمن تنفيذ مشاريع جديدة في عموم المحافظات، لا علاقة لها بالمشاريع ‏المتوقفة‎. ‎



وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي :" ان الاتفاقية مع ‏الصين لا علاقة لها بتمويل المشاريع المتوقفة ، انما تنفيذ مشاريع جديدة في عموم محافظات البلاد "‎.‎



واوضح :" ان تنفيذ المشاريع ضمن الاتفاقية الصينية يشمل مشاريع جديدة كميناء الفاو ومشاريع تتعلق بالصحة والتعليم والتربية والاسكان ".

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واضاف المتحدث :" ان نحو اربعة آلاف مشروع متوقفة نتيجة قلّة التخصيصات المالية للمشاريع في السنوات الماضية " ، مشيـراً الـى :" ان الوزارة ‏وضعـت رؤيـة لاستئنـاف العمــل بهذه المشاريـع "، مبينا :" ان خطة الوزارة ركّزت على المشاريع الخدمية فضلاً عن مشاريع البنى التحتية والمدارس والمشاريع الصحية "‎.‎