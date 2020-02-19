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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 19 شباط 2020 11:44 ص

التخطيط : اربعة آلاف مشروع في البلاد لاعلاقة للاتفاقية مع الصين بها !

BESMAYA
التخطيط : اربعة آلاف مشروع في البلاد لاعلاقة للاتفاقية مع الصين بها !

أكدت وزارة التخطيط ان  الاتفاقية مع الصين تتضمن تنفيذ مشاريع جديدة في عموم المحافظات، لا علاقة لها بالمشاريع ‏المتوقفة‎. ‎

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي :" ان الاتفاقية مع ‏الصين لا علاقة لها بتمويل المشاريع المتوقفة ، انما تنفيذ مشاريع جديدة في عموم محافظات البلاد "‎.‎

واوضح :" ان تنفيذ المشاريع ضمن الاتفاقية الصينية يشمل مشاريع جديدة كميناء الفاو ومشاريع تتعلق بالصحة والتعليم والتربية والاسكان ".

واضاف المتحدث :" ان   نحو  اربعة آلاف مشروع متوقفة نتيجة قلّة التخصيصات المالية للمشاريع في السنوات الماضية " ، مشيـراً  الـى :" ان الوزارة ‏وضعـت رؤيـة لاستئنـاف العمــل بهذه المشاريـع "، مبينا :" ان  خطة الوزارة ركّزت على المشاريع الخدمية فضلاً عن مشاريع البنى التحتية والمدارس والمشاريع الصحية "‎.‎
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