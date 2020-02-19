الكناني : كتل سياسية مازالت تسعى للحصول على مناصب في الحكومة المقبلة



اعلن النائب احمد الكناني :" ان حصول محمد توفيق علاوي على الثقة داخل مجلس النواب لم يحسم بعد، بل يتوقف على طبيعة البرنامج الحكومي الذي سيقدمه وحقيقة ان مرشحي الوزارات مستقلون ولا ينتمون الى احزاب سياسية".



وقال الكناني في تصريح صحفي :" ان المعلومات المتوافرة لدينا تفيد بأن كتلاً سياسية تجري مفاوضات مباشرة مع رئيس الوزراء المكلف لكي تحصل على حصص ومناصب ".



واضاف :" ان التوافقية بين الكتل الممثلة للمكونات العراقية في مجلس النواب ما زالت مستمرة، ولا يمكن لجهة دون اخرى تمرير الحكومة دون حصول على اتفاق مسبق ".



وتابع الكناني:" ان التعهد بأجراء انتخابات مبكرة خلال سنة لا يمكن الرجوع عنه، وهو واجب على الحكومة ان تنجزه بالتعاون مع مفوضية الانتخابات ".