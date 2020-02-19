كنا : محمد علاوي سيتفاوض مع السنة والاكراد لعرض كابينته الوزارية



كشف رئيس كتلة "الرافدين" يونادم كنا عن نية رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ، اجراء مفاوضات مع القوى السنية والكردية ، كل على انفراد ، اسوة باجتماعه بالقوى الشيعية الداعمة له"، لافتا الى ان كتلته التقت برئيس الوزراء المكلف مساء الاثنين الماضي واجرت بعض التفاهمات بشأن الكابينة الوزارية .



وقال كنا في تصريح صحفي :" ان اجتماع كتلة الرافدين مع رئيس الحكومة المكلف أكد ضرورة الالتزام بتقديم مرشحين كفوئين غير حزبيين ".



واضاف :" ان محمد علاوي سينهي المفاوضات مع القوى السنية والكردية لتحديد موعد عقد جلسة عرض كابينته الحكومية "، متوقعا ان تكون الجلسة الاستثنائية في منتصف الاسبوع المقبل .