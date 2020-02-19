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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 19 شباط 2020 11:38 ص

كنا : محمد علاوي سيتفاوض مع السنة والاكراد لعرض كابينته الوزارية

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كنا : محمد علاوي سيتفاوض مع السنة والاكراد لعرض كابينته الوزارية

كشف رئيس كتلة  "الرافدين" يونادم كنا  عن نية  رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ، اجراء مفاوضات مع القوى السنية والكردية ، كل على انفراد ، اسوة باجتماعه بالقوى الشيعية الداعمة له"، لافتا الى ان  كتلته التقت برئيس الوزراء المكلف مساء الاثنين الماضي واجرت بعض التفاهمات بشأن الكابينة الوزارية .

وقال كنا  في تصريح صحفي :" ان اجتماع كتلة الرافدين مع رئيس الحكومة المكلف أكد  ضرورة الالتزام بتقديم مرشحين كفوئين غير حزبيين ".

واضاف :" ان محمد علاوي  سينهي المفاوضات مع القوى السنية والكردية لتحديد موعد عقد جلسة عرض كابينته الحكومية "، متوقعا ان تكون الجلسة الاستثنائية في منتصف الاسبوع المقبل .
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