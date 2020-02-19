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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 19 شباط 2020 11:36 ص

تواصل مسلسل الترهيب في تظاهرات العراق.. اختطاف مسعف من ساحة التحرير ببغداد

تظاهرات العراق

تعرض المسعف إبراهيم حسين شقيق الفنانة العراقية والممثلة آلاء حسين، للخطف على يد الميلشيات من ساحة التحرير، ليتواصل بذلك مسلسل ترهيب نشطاء ومتظاهري العراق.

فقد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للمسعف الشاب وهو مختطف، وأكدوا أن مجموعة من عناصر الميلشيات اختطفته من الساحة وقامت بتعذيبه وإرسال صوره إلى عائلته للضغط عليهم لدفع فدية مالية.

وأشار ناشطون إلى تطور عمليات الخطف، فالميليشيات تقوم بتعذيب المختطفين وتصويرهم، وإرسال صورهم إلى أسرهم.

وطالب مغردون عراقيون قوات الأمن ورئيس الوزراء السابق والمكلف، بسرعة التحرك وإنهاء هذه الفوضى الأمنية.

من جانبها، أكدت الممثلة آلاء حسين، على حسابها على موقع "انستجرام" خبر الاختطاف وقالت إن العائلة على تواصل مع الأجهزة الأمنية.

وكتبت: "الى كل الاهل و الاصدقاء والزملاء والصحفيين شكراً للتواصل و اعتذر عن الرد او التصريح لظرف خاص، محبة وتحية لقلوبكم الصادقة".

وكانت حسين قد قالت سابقاً إنها تتعرض هي وشقيقها لتهديدات كثيرة بسبب موقفهم المؤيد للاحتجاجات الشعبية في العراق.

وتحاول ميلشيات الأحزاب وفي مقدمتها ميليشا سرايا السلام التابعة للتيار الصدري، منذ اندلاع تظاهرات الشعب العراقي إرهاب النشطاء لمنعهم من التظاهر، سواء عن طريق الاغتيالات، أو اختطافهم وتعذيبهم.

وكان آخر الحوادث اختطاف الناشط السياسي الملقب بـ"مهاوي".

يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد دعت السلطات العراقية إلى وقف استهداف المتظاهرين وملاحقة المتورطين بذلك.

ويقول نشطاء، إن السلطات العراقية دأبت على الترويج لوجود طرف ثالث هو الذي يقوم بعمليات اختطاف الناشطين، أو تعذيبهم أو قتلهم.

ويكشفون أن الأجهزة الأمنية العراقية، دست عناصرها بين المتظاهرين لتقصي أخبارهم والتجسس عليهم، ويروي عن أحد ضباط الأمن، واسمه حسام وهو تابع لوزارة الداخلية، قوله إنه تلقى أوامر بالاندساس بين المحتجين والمشاركة بالمظاهرات، لكي يتسنى له التجسس عليهم.

وبحسب النشطاء فإن عناصر المخابرات المتنكرين والتابعين لوزارة الداخلية يملؤون ساحة التحرير، بل ولديهم أيضاً خيامهم، ويراقبون الداخل والخارج.

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