مصدر مقرب منه : محمد علاوي لم يحصل على ضمانات للحصول على ثقة البرلمان



اعلن مصدر مقرب من رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ، ان الاخير وجه دعوة لكل قادة الكتل السياسية لعقد اجتماع معهم، قبل عرض الكابينة الوزارية والبرنامج الحكومي على مجلس النواب ".



وقال المصدر في تصريح صحفي :" ان محمد علاوي لم يحصل لغاية الان على ضمانات بالحصول على ثقة مجلس النواب، باغلبية عظمى".



واوضح :" ان دعوة علاوي القوى السياسية جاءت من اجل الوصول الى اتفاق وتوافق نهائي على منح حكومته وبرنامجه الثقة ، قبل التوجه الى البرلمان"، مشيرا الى :" ان علاوي سيناقش مع رؤساء الكتل الاسماء المرشحة للكابينة الوزارية ،و برنامجه الحكومي ".



وبين المصدر :" ان علاوي يملك اكثر من مرشح لكل حقيبة وزارية ، في حال رفض احدهم من قبل مجلس النواب".

