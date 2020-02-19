



القت قوة من الشرطة الاتحادية القبض على اثنين من تجار الاثار في بغداد .



وقال بيان لقيادة الشرطة الاتحادية ان عملية القبض على المتهمين جاءت وفق معلومات استخبارية ومتابعة امنية دقيقة حيث عثر بحوزتهما على قطعة اثرية تعود للعصر البابلي ".