القت قوة من الشرطة الاتحادية القبض على اثنين من تجار الاثار في بغداد . وقال بيان لقيادة الشرطة الاتحادية ان عملية القبض على المتهمين جاءت وفق معلومات استخبارية ومتابعة امنية دقيقة حيث عثر بحوزتهما على قطعة اثرية تعود للعصر البابلي ". Copy أخبار متعلقة الشرطة تعلن اعتقال اثنين من تجار الآثار في بغداد القبض على متهمين اثنين بتجارة المواد المخدرة شرقي بغداد كمين محكم يطيح بأثنين من تجار ومروجي المخدرات في الموصل القبض على احد تجار المخدرات والسلاح بعد 6 اشهر من المتابعة في البصرة القبض على متهمين اثنين بالارهاب في بغداد القبض على متهمين اثنين لقيامهما بابتزاز فتاة إلكترونيا وسط بغداد