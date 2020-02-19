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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 19 شباط 2020 11:27 ص

الداخلية تضبط خرقا لأحد الأنابيب النفطية يمتد من البصرة إلى بغداد

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الداخلية تضبط خرقا لأحد الأنابيب النفطية يمتد من البصرة إلى بغداد


اعلنت وزارة الداخلية، ان شرطة نفط الوسط ضبطت خرقا لأحد الأنابيب النفطية يمتد من محافظة البصرة إلى العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان ان  قوة من مديرية شرطة نفط الوسط، تمكنت  وحسب معلومات استخباراتية، من ضبط خرق على أحد الأنابيب النفطية جنوب بغداد  مبينة ان «الخرق انشئ حديثًا على الأنبوب الذي يمتد من محافظة البصرة إلى محافظة بغداد ويصل إلى مصفى الدورة».
 وقالت ان «هذا الأنبوب لا يحتوي على أي منتوج نفطي كونه قيد الصيانة، وقد تمت إزالة التجاوز بالتنسيق مع قسم الصيانة في شركة الخطوط والأنابيب النفطية». واشارت الى انه «تم فتح تحقيق شامل للوصول إلى الجناة، ومعرفتهم وتقديمهم إلى القضاء»..الداخلية تضبط خرقا لأحد الأنابيب النفطية يمتد من البصرة إلى بغداد


اعلنت وزارة الداخلية، ان شرطة نفط الوسط ضبطت خرقا لأحد الأنابيب النفطية يمتد من محافظة البصرة إلى العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان ان  قوة من مديرية شرطة نفط الوسط، تمكنت  وحسب معلومات استخباراتية، من ضبط خرق على أحد الأنابيب النفطية جنوب بغداد  مبينة ان «الخرق انشئ حديثًا على الأنبوب الذي يمتد من محافظة البصرة إلى محافظة بغداد ويصل إلى مصفى الدورة».
 وقالت ان «هذا الأنبوب لا يحتوي على أي منتوج نفطي كونه قيد الصيانة، وقد تمت إزالة التجاوز بالتنسيق مع قسم الصيانة في شركة الخطوط والأنابيب النفطية». واشارت الى انه «تم فتح تحقيق شامل للوصول إلى الجناة، ومعرفتهم وتقديمهم إلى القضاء»..الداخلية تضبط خرقا لأحد الأنابيب النفطية يمتد من البصرة إلى بغداد


اعلنت وزارة الداخلية، ان شرطة نفط الوسط ضبطت خرقا لأحد الأنابيب النفطية يمتد من محافظة البصرة إلى العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان ان  قوة من مديرية شرطة نفط الوسط، تمكنت  وحسب معلومات استخباراتية، من ضبط خرق على أحد الأنابيب النفطية جنوب بغداد  مبينة ان «الخرق انشئ حديثًا على الأنبوب الذي يمتد من محافظة البصرة إلى محافظة بغداد ويصل إلى مصفى الدورة».
 وقالت ان «هذا الأنبوب لا يحتوي على أي منتوج نفطي كونه قيد الصيانة، وقد تمت إزالة التجاوز بالتنسيق مع قسم الصيانة في شركة الخطوط والأنابيب النفطية». واشارت الى انه «تم فتح تحقيق شامل للوصول إلى الجناة، ومعرفتهم وتقديمهم إلى القضاء»..
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