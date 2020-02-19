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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 19 شباط 2020 11:24 ص

الاتحاد الكردستاني يكشف عن سبب رفضه لطلب رئيس الجمهورية

صالح

كشف القيادي البارز في الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي بيرة، الاربعاء، عن اسباب عدم اختيار رئيس الجمهورية برهم صالح رئيسيا للاتحاد، مبينا ان القيادات رفضت تسميته القائد الاوحد للاتحاد.

وقال بيرة في تصريح متلفز  إن “الحزب عرض على برهم صالح أن يقوده بالاشتراك مع لاهور وبافيل، لكن برهم صالح رفض”.

وأضاف، أن “برهم صالح طالب بأن يكون الرئيس الأوحد للحزب”، مبينا أن “عدم اختيار صالح لرئاسة الاتحاد لا يؤثر على اختياره لدورة ثانية لرئاسة الجمهورية كون الموضوع لم يناقش حتى الان داخل الاتحاد”.

وكان الاتحاد الوطتي قد انتخب اول امس بافيل طالباني نجل الرئيس الراحل جلال طالباني ولاهور شيخ جنكي طالباني رئيسا للاتحاد بشكل مشترك.

ع د

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