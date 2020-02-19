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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 19 شباط 2020 11:21 ص

مفوضية حقوق الإنسان: خطـر المخدرات يهدد الأمن الإنساني والمجتمعي في العراق

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مفوضية حقوق الإنسان: خطـر المخدرات يهدد الأمن الإنساني والمجتمعي في العراق

اكدت  مفوضية حقوق الإنسان في العراق ان مشكلة المخدرات أصبحت ظاهرة تهدد الأمن الإنساني في العراق وخصوصا مع ارتفاع أعداد المتعاطين والمتاجرين بها .


 وقال عضو مجلس المفوضية فاضل الغراوي في تصريح صحفي  ، ان " عدد الموقوفين والمحكومين في قضايا تجارة وتعاطي المخدرات لعموم العراق بلغ (٨٠٠١) "، مشيرا الى ان اهم الانواع المنتشرة في العراق هي مادة الكرستال تليها مادة الكبتاكون (٠١) ".


وأضاف ، ، ان " اغلب الموقوفين من الرجال وخصوصا فئة الشباب من عمر (١٩_٢٥) سنة إضافة الى توقيف وحكم(٤٤) امرأة في قضايا تعاطي المخدرات "، مبينا  ان " الاسباب الدافعة الى تنامي هذه الظاهرة هي اسباب اقتصادية واجتماعية ونفسية وامنية مع الاستخدام السيء للإتصالات التي ادت الى انتشارها في عموم محافظات العراق ".

وطالب الحكومة بإتخاذ اجراءات فعلية لملاحقة عصابات الجريمة المنظمة التي تقوم ببث السموم بين أبناء الشعب العراقي وانشاء مصحات لعلاج المتعاطين والبدء بحملة وطنية لمكافحة المخدرات في العراق.
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