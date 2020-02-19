اعلنت هيئة المنافذ الحدودية ضبط مسافر ايراني بحوزته مواد مخدرة في منفذ زرباطية الحدودي. وقالت في بيان :" ان مفارز منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط ضبطت مسافرا ايرانيا بحوزته مواد مخدرة متنوعة /كرستال وهيروين وحشيش/ وحبوبا مخدرة مختلفة الانواع". Copy أخبار متعلقة ضبط مسافر ايراني بحوزته مادة مخدرة في منفذ زرباطية الحدودي ضبط مسافر عراقي بحوزته مادة مخدرة في منفذ زرباطية الحدودي ضبط مسافر ايراني بحوزته مواد مخدرة في منفذ زرباطية الحدودي ضبط مسافر ايراني بحوزته مادة مخدرة في منفذ زرباطية الحدودي ضبط مسافر ايراني بحوزته مواد مخدرة في منفذ الشيب الحدودي ضبط مسافر إيراني بحوزته مادة الترياك المخدرة في منفذ زرباطية الحدودي