تقرير حقوقي يكشف عن آخر أرقام ضحايا ثورة تشرين حتى الآن

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، أن 545 شخصا قتلوا وأصيب 24 ألفا آخرين، خلال أعمال عنف رافقت الاحتجاجات الشعبية منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وقال عضو المفوضية علي البياتي، في بيان، إنه “منذ انطلاق التظاهرات في 1 أكتوبر 2019، بلغ عدد الشهداء 545 شخصا، بينهم 17 منتسبا أمنيا”.

وأضاف البياتي، أن “عدد المصابين يبلغ نحو 24 ألفا”، دون توضيح ما إذا كانوا كلهم متظاهرين أم أن بينهم أفراد أمن.

وبيّن أن “عدد المختطفين 79 شخصا، بينهم 4 فتيات، تم إطلاق سراح 22 منهم فقط، بينهم فتاة واحدة”.

وتابع البياتي، أن “المعتقلين بلغ عددهم أكثر من ألفين و800 شخص، لا يزال 38 منهم قيد الاحتجاز”.

وتقل هذه الأرقام عن أخرى أعلنتها اليوم منظمة العفو الدولية التي أشارت إلى مقتل 600 متظاهر على الأقل منذ بدء الاحتجاجات.

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