العقابي: موازنة 2020 ستشهد معارك طاحنة بين الكتل السياسية







اكدت عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي ان قانون موازنة 2020 سيشهد معارك طاحنة في البرلمان ومساومات وامتيازات وتمرير قوانين مختلف عليها ضمن صفقة الموازنة.

وقال العقابي في تصريح صحفي ان “مسودة قانون موازنة 2020 سيتأخر تمريرها الى نهاية نيسان المقبل في حال تمكنت الكتل السياسية من حسم التصويت على حكومة محمد علاوي خلال الشهر الجاري”.

وأضاف ان “هناك خلافات كبيرة على مسودة قانون موازنة 2020 بين الكتل السياسية”، مشيرا الى ان “قانون الموازنة سيشهد معارك طاحنة في مجلس النواب ويكون عرضة للمساومات والابتزازات من قبل بعض الكتل السياسية”.

وأوضح ان “هناك كتلا سياسية لديها مواقف سياسية وأخرى لديها قرارات تريد تمريرها سترهنها بمشروع الموازنة لتمريرها مقابل التصويت على مسودة موازنة 2020”.