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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 19 شباط 2020 11:10 ص

كواليس ما دار في اجتماع علاوي والكتل السياسية والتحذيرات التى أطلقها

علاوي

كشفت مصادر مطلعة ، عن ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي أكمل تشكيلته الوزارية وبرنامج الإصلاحات الحكومية وبانتظار عقد جلسة البرلمان الاستثنائية، وانه يصرّ على اختيار وزراء حكومته بنفسه،.

 وبحسب المصادر ، فإن علاوي “طلب، خلال اجتماعه مع الكتل السياسية ، دعما غير مشروط، وحذر من أن “فشل الحكومة يعني فشل النظام السياسي العراقي بعد 2003 بالكامل”.

وكشفت المصادر أن “علاوي، ينتظر تحديد موعد لعقد جلسة برلمانية لمنح الثقة لتشكيلة وزراء الحكومة الانتقالية”، موضحة ان “التشكيلة الوزارية وبرنامج الإصلاحات الحكومية اكتملا، وان علاوي ابلغ رئاسة مجلس النواب بذلك، وطلب تحديد موعد جلسة ودعوة اعضاء مجلس النواب، للتصويت على الاسماء التي اختارها للوزارات، اضافة للبرنامج الحكومي المقبل”.

واشارت المصادر إلى ان “هيئة رئاسة مجلس النواب أبلغت علاوي بعقد الجلسة بأقرب فرصة، وأنها تتشاور مع رؤساء الكتل النيابية والاعضاء لضمان تمرير تصويت منح الثقة”، مبينة أنه “سيصدر بيان رسمي للدعوة إلى جلسة طارئة كون البرلمان بعطلة تشريعية دستورية”.

ع د

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