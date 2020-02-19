مستشار رئيس البرلمان للشؤون الاقتصادية يستبعد تقديم رئيس الوزراء المكلف برنامجا حكوميا متكاملا









استبعد مستشار رئيس البرلمان للشؤون الاقتصادية، همام الشماع، تقديم رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، برنامجا حكوميا متكاملا، مشيرا الى ان عجز الموازنة ابرز التحديات الاقتصادية التي ستواجهه.





وقال الشماع”: ان رئيس الوزراء المكلف، محمد علاوي، لن تواجهه تحديات اقتصادية كبيرة لانه جاء بمهمة مؤقتة تقتصر على التهيئة لإجراء انتخابات مبكرة لافتا الى: ان التحدي الاقتصادي الوحيد الذي سيواجه علاوي خلال حكومته هو العجز المالي الكبير في الموازنة، بسبب الوعود التي اطلقها رئيس الوزراء المستقيل، والتي حملت الموازنة أعباءً مالية كبيرة.



واضاف: ان علاوي لن يقدم برنامجا حكوميا متكاملا الى البرلمان، لان فترة توليه قصيرة لا تتجاوز الـ 9 اشهر، كما ان حكومته ستقتصر على مهمة محددة، وهي اجراء انتخابات مبكرة بطريقة نزيهة وشفافة تؤمن وصول النخب السياسية الجديدة لمقاليد السلطة. مشيرا الى: ان المشكلات الاقتصادية الاخرى لا يوجد وقت كافٍ لمعالجتها.



واكد: انه في حال ضغطت الكتل على اكمال علاوي للسنوات الثلاث المقبلة، ربما ستخرج انتفاضة شعبية اكبر من الحالية قد تؤدي الى اسقاط علاوي، فلا يمكن لرئيس الوزراء المكلف ان يجازف في البقاء في السلطة لفترة اطول.

واوضح: ان الوعود التي اطلقها علاوي تدل اما ان علاوي غير مدرك لطبيعة المهمة المكلف بها والفترة القصيرة المحدد بها، او هناك ربما تطمينات من الكتل لبقاء علاوي لفترة اطول مؤكدا: ان علاوي ليس له أية مهمة اقتصادية، وليس له ان يقدم تعهدات لتنويع الاقتصاد العراقي وتغيير مساره، لان الفترة التي سيتولى فيها الحكومة فترة قصيرة جدا، وتكاد تكون فترة تسيير اعمال، وليس ادارة الدولة.



بدورها، كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، عن عزم رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، ارسال كتب رسمية الى القوى السياسية ورئاسة الجمهورية تضم أسماء الوزراء المرشحين مبينة أن نوابا طلبوا 72 ساعة لدراستها.



وقالت نصيف في تصريح صحفي: ان “رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، سيرسل كتبا رسمية الى رئاسة الجمهورية والقوى السياسية تضم أسماء المرشحين للوزارات”. مبينة ان “علاوي لديه عدد من الأسماء البديلة في حال رفض أي اسم مرشح لوزارة معينة”.