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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 19 شباط 2020 11:01 ص

وزير الخارجية يبحث مع ابو الغيط استعدادات القمة العربية في الجزائر

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وزير الخارجية يبحث مع ابو الغيط استعدادات القمة العربية في الجزائر



بحث وزير الخارجية محمد علي الحكيم مع امين عام الجامعة العربية احمد ابو الغيط  استعدادات  القمة العربية بدورتها الحادية والثلاثين  في الجزائر.

وقالت وزارة  الخارجية في بيان" ان الجانبين بحثا على هامش مُؤتمَر ميونخ للأمن الدوليّ دور الجامعة العربية كحاضن للعمل العربي المشترك ومواجهة التحديات التي تتعرض لها الدول العربية".

واضافت" ان الجانبين بحثا  الموضوعات التي ستعرض على طاولة النقاش في القمة  العربية-الافريقية الخامسة ، المقرر عقدها في الرياض في السادس من آذار المقبل  والقمة السعودية-الافريقية".

واكد الوزير الحكيم  خلال  اللقاء" حرص العراق على الابتعاد عن سياسة المحاور واعتماد سياسة النأي بالنفس عن أي صراعات اقليمية او دولية".
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