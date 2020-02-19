اصابة ستة من عناصر ميليشيا الحشد في هجوم لداعش جنوبي كركوك





اصيب ستة من عناصر ميليشيا الحشد في هجوم مسلح لداعش جنوبي كركوك .



وقال مصدر امني :" ان عناصر من داعش هاجموا موقعا لميليشيا للحشد في قرية /طويلعة / التابعة لناحية الرشاد جنوبي كركوك ، ما ادى الى اصابة ستة منهم.