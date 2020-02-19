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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 19 شباط 2020 10:56 ص

اصابة ستة من عناصر ميليشيا الحشد في هجوم لداعش جنوبي كركوك

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اصابة ستة من عناصر ميليشيا الحشد في هجوم لداعش جنوبي كركوك


اصيب ستة من عناصر  ميليشيا الحشد في هجوم مسلح لداعش جنوبي كركوك .

وقال مصدر امني :" ان عناصر من داعش هاجموا موقعا لميليشيا  للحشد في قرية /طويلعة / التابعة لناحية الرشاد جنوبي كركوك ، ما ادى الى اصابة ستة  منهم.
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