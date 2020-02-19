اصابة ستة من عناصر ميليشيا الحشد في هجوم لداعش جنوبي كركوك

اصيب ستة من عناصر ميليشيا الحشد في هجوم مسلح لداعش جنوبي كركوك . وقال مصدر امني :" ان عناصر من داعش هاجموا موقعا لميليشيا للحشد في قرية /طويلعة / التابعة لناحية الرشاد جنوبي كركوك ، ما ادى الى اصابة ستة منهم. Copy أخبار متعلقة اصابة احد عناصر ميليشيا الحشد بانفجار عبوة ناسفة شمالي بابل اصابة اربعة عناصر من ميليشيا الحشد في حادث سير قرب بعقوبة مقتل وإصابة أربعة من عناصر الحشد في هجوم لداعش شمال شرق بعقوبة مقتل وإصابة خمسة من عناصر الحشد في هجوم لداعش الإرهابي غرب كركوك مقتل آمر لواء في ميليشيا الحشد بهجوم لداعش في ديالى اصابة عنصر في الحشد بهجوم لداعش شمال شرق بعقوبة