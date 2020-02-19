علاوي يحمل الحكومة مسؤولية حماية المتظاهرين ويطالب الامم المتحدة بالتدخل







اكد زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي ضرورة تدويل قضية التظاهرات ، مبينا :" ان المتظاهرين يتعرضون للابادة ، وعلى الامم المتحدة حماية الشعب العراقي ".



وقال علاوي في تصريح صحفي ان الحكومة تتحمل مسؤولية حماية المتظاهرين بعد حالات القتل والاختطاف التي تطالهم"، مبينا :" ان الوضع يتجه الى التأزم بسبب تقاعس الحكومة ".



واضاف :" يجب على الامم المتحدة التدخل لايقاف الابادة الجماعية للشعب العراقي وتقديم المتورطين بقتل المتظاهرين الى المحاكم الدولية" .



واكد علاوي ضرورة اجراء انتخابات مبكرة ، محذرا من عواقب تأخيرها .



وتابع :" ان ايران تتدخل بشكل علني بالشأن العراقي.