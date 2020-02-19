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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 19 شباط 2020 10:49 ص

علاوي يحمل الحكومة مسؤولية حماية المتظاهرين ويطالب الامم المتحدة بالتدخل

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علاوي يحمل الحكومة مسؤولية حماية المتظاهرين ويطالب الامم المتحدة بالتدخل



اكد زعيم ائتلاف الوطنية  اياد علاوي ضرورة تدويل قضية التظاهرات ، مبينا :" ان المتظاهرين يتعرضون للابادة ، وعلى الامم المتحدة حماية الشعب العراقي ".

وقال علاوي في تصريح  صحفي ان  الحكومة تتحمل مسؤولية حماية المتظاهرين بعد حالات القتل والاختطاف التي تطالهم"، مبينا :" ان الوضع يتجه الى التأزم بسبب تقاعس الحكومة ".

واضاف :"  يجب على الامم المتحدة التدخل لايقاف الابادة الجماعية للشعب العراقي وتقديم المتورطين بقتل المتظاهرين الى المحاكم الدولية" .

واكد علاوي ضرورة اجراء انتخابات مبكرة ، محذرا من عواقب تأخيرها .

وتابع :"  ان ايران تتدخل بشكل علني بالشأن العراقي.
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