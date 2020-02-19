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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 19 شباط 2020 10:32 ص

قوائم انتخابية داخل الحراك الشعبي.. مساعٍ يقودها ناشطون بمختلف المحافظات العراقية

تظاهرات النجف

يقود ناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مساعٍ لتأسيس قوائم انتخابية داخل الحراك الشعبي، لتابين بمواقف الحراك من الانتخابات المبكرة المفترضة والانخراط فيها بقوة عبر تكتل انتخابي يغطي الساحة الوطنية.

ويشدد كثير من الاتجاهات الاحتجاجية على ضرورة التخطيط الجدي لمرحلة ما بعد الانتفاضة وتنظيم الصفوف لجني ثمارها المحتملة عبر صناديق الاقتراع وعدم الاكتفاء بالمظاهرات والوجود في ساحة الاعتصام.

وترى هذه الاتجاهات أن الفوز في المحصلة النهائية سيكون حليف الأحزاب والقوى السياسية المنظمة والمتمرسة في اللعبة الانتخابية في حال لم يبادر شباب ورجال الانتفاضة إلى تنظيم صفوفهم، وترك الأمور بيد قوى السلطة وأحزابها.

من جانبه، يقول الناشط مهند نعيم، أحد أبرز المنخرطين في المبادرة، إنها تحظى بالتأييد اللازم بين مختلف اتجاهات الحراك في بغداد والمحافظات.

ويضيف أن المبادرة تسير في خطين متوازيين؛ الأول التمهيد لتشكيل قوائم انتخابية من شباب الساحات وعزل الأحزاب التي تستثمر في الحراك، والثاني الاستعداد لمرحلة ما بعد حكومة توفيق علاوي المكلفة، سواء أقرها البرلمان أم لم يفعل.

وفي بغداد يتفق ناشطون مع المبادرة الجديدة، ويقولون إنهم مع كل مبادرة تهدف لتوحيد كلمة الحراك وتحقيق أهدافه.

ويرى الناشط محمد موديل أن هناك بعض التشتت حدث بين صفوف جماعات الحراك نظراً لطول المدة التي خرجت فيها المظاهرات، ولسعي بعض الجماعات والفصائل والأحزاب إلى تفكيكها، لذلك نجد أن الحاجة ماسة اليوم إلى إعادة اللحمة للحراك وتوحيد أهدافه.

ويضيف موديل، أن فكرة الإعداد والتهيئة لقوائم انتخابية من داخل الحركة مسألة مهمة كي لا تضيع الجهود والدماء هباءً، كما أن توحيد الصفوف لمرحلة التصعيد اللاحقة قضية لا تقل أهمية عن موضوع الانتخابات.

ويعترف موديل بأن المشكلة التي تواجه القائمين على المبادرتين الأخيرتين ربما تتعلق بعدم وجود إجماع شامل داخل الساحات حولهما.

أما الناشط سلام الحسيني، فيرى أن تشكيل جبهة انتخابية من الحراك مسألة مبكرة ولا تعد من الأهداف الآنية، إنما الهدف الأساسي هو في تشكيل جبهة ضغط تضم جميع الاتجاهات الاحتجاجية، بهدف الضغط على السلطات لتحقيق المطالب ومغادرة المرحلة العفوية التي انطلقت منها المظاهرات.

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