الحشود من طلبة الجامعات تتدفق على ساحات التظاهر العراقية.. وتجدد الاشتباكات في ساحة الخلاني لليوم السابع

تجددت الاحتجاجات في العراق، حيث تدفقت حشود من طلبة الجامعات على ساحات التظاهر لدعمها، وتعزيزها، حتى تتمكن من تحقيق مطالبها السياسية، والحياتية، والخدماتية.

فيما تجددت الاشتباكات في ساحة الخلاني وسط بغداد، لليوم السابع على التوالي، بين المحتجين وقوات الأمن في المنطقة القريبة من نفق التحرير.

وأكد المحتجون رفضهم تكليف محمد توفيق علاوي رئيساً للوزراء، وطالبوا برئيس وزراء مستقل لا يتبع للأحزاب المسيطرة على الحكم في البلاد منذ نحو 17 عاما.

وشهدت محافظتي ميسان والبصرة، توافد المئات من الطلبة، إلى ساحات الاعتصام في مدينة العمارة والبحرية، تأكيداً لاستمرار الاحتجاج ومساندتهم المتظاهرين حتى تحقيق المطالب الشعبية. وعززت قيادة عمليات البصرة التواجد الأمني قرب المنشآت النفطية.

كما خرج طلبة الجامعات في ذي قار، بتظاهرات حاشدة دعماً للحراك وتأكيداً على استمرار التظاهرات الشعبية حتى تحقيق أهدافها.

وجابت تظاهرات الطلبة شوارع مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار وصولا إلى ساحة الحبوبي مركز الاعتصامات في المدينة، وهم يرددون شعارات داعمة للمتظاهرين منها «لن يرجعنا أحد، ولم يخرجنا أحد.. لا فتوى ولا تغريدات.. الوطن مطلبنا»، «لن نتراجع لن نحتار، ثورة طلاب سلمية».

وفي إطار ردود الفعل حول الحراك السياسي الذي يجري منذ مدة بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، قال نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، وصل الوفد الكردي إلى بغداد للتفاوض مع رئيس الوزراء المكلّف لتحديد مشاركتهم في الحكومة القادمة. ندعو الطرفين إلى أن ينظروا إلى المصلحة العامة من أجل تشكيل حكومة تستطيع تجاوز الأزمة.

في غضون ذلك، قال النائب البرلماني نعيم العبودي، إن الانتخابات المبكرة وسيلة مهمة لاستقرار العملية السياسية، وهي من المطالب الأساسية للمتظاهرين السلميين، لذا من الضروري توفير المناخ السياسي لها، وفرض الأمن والقانون لكي تكون الانتخابات المقبلة معبرة عن كل العراقيين.

وذكرت الخارجية العراقية في بيان، أن الوزير الحكيم التقى في مدينة ميونخ الألمانية، جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي.

وشدد وزير الخارجية العراقي على ضرورة دعم جهود بلاده ليكون عامل استقرار، وتوافق في المنطقة والعالم. وثمن الحكيم «مواقف الاتحاد الأوروبي الداعمة للعراق، والمساعدات في المجالات كافة، ودعا إلى استمرار دعمه في إعادة إعمار المناطق المحررة، ولاسيما استكمال تنفيذ المشاريع التنموية المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي التي أعلن عن عزمه تنفيذها في مؤتمر الكويت عام 2018».



وناقش الجانبان تفعيل مخرجات الجولة الثانية من الحوار السياسي العراقي-الأوروبي الذي جرى في بروكسل في يناير الماضي وأهمية استئناف اجتماعات اللجان الفرعية لاتفاقية الشراكة والتعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي.