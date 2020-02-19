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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 19 شباط 2020 09:37 ص

استئناف رحلات شركات الطيران الألمانية والفرنسية في الأجواء العراقية

عبد الله لعيبي

أعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، عن استئناف رحلات شركات الطيران الألمانية والفرنسية في الأجواء العراقية، مبينا أن ذلك جاء بعد رفع التوصية التحذيرية من استخدام الأجواء العراقية.

وقال لعيبي في بيان، إن "شركات الطيران الأوربية والأجنبية والعربية عاودت التحليق في سمائنا من جديد بعد الغاء توصية وكالة الاتحاد الاوربي لأمن الطيران كون الاجواء العراقية الاكثر امناً واستقرار".

وأضاف "اننا نحرص على أمن وسيادة الاجواء في العراق والمنطقة"، مشيرا الى ان "وزارة النقل حريصة على توفير افضل الخدمات الملاحية للطائرات العابرة لأجوائنا واننا في طور فتح ممرات جوية جديدة وتقليل الفصل بين الطائرات لاستيعاب الزخم الكبير الحاصل للطائرات العابرة سماء العراق".

وتابع أن "أن شركة الملاحة الجوية بكوادرها المتخصصة استطاعت ان تجدد كسب ثقة شركات الطيران الاوربية ومعاودة تحليقها عبر الاجواء العراقية مجددا".

يذكر أن شركات الطيران الهولندية والنرويجية سبق وان استأنفت رحلاتها فوق الاجواء العراقية مطلع الشهر الجاري بعد التوصية التي قدمتها وكالة أمن الطيران بالحذر من استخدام سماء العراق في ٨ و١١ من شهر كانون الثاني المنصرم عقب الاحداث الاخيرة في البلاد ومنطقة الشرق الاوسط، إلا ان وكالة الاتحاد الاوربي لأمن الطيران قد تراجعت عن قرارها في ٢٤ من الشهر ذاته بعد تقييم اخر للمعلومات المتعلقة بسلامة الرحلات الجوية فوق الفضاء العراقي والتي اثبتت ان سماء العراق آمنة ومستقرة.

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