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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 19 شباط 2020 12:57 ص

منظمة العفو الدولي تكشف عدد ضحايا المتظاهرين منذ اندلاع الاحتجاجات

احتجاجات ايران
 أعلنت منظمة العفو الدولي يوم الثلاثاء، أن أعداد الضحايا في صفوف المتظاهرين ومنذ انطلاق الاحتجاجات في العراق وحتى الآن تجاوز 600 قتيلا.
وقالت الباحثة في الشان العراقي بالعفو الدولي رازاو صالحي في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في بيروت ان اعداد القتلى في صفوف المتظاهرين في العراق تجاوز 600 قتيل.
واضافت الافلات من العقاب يبقي العراق في دوامة العنف وعلى الحكومة الحالية والمقبلة محاسبة من تسبب بموجة العنف التي رافقت التظاهرات ان العراقيين نزلوا الى الشارع لتلبية حقوقهم ولا مجال الا بتلبيتها.
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