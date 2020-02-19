الحداد مجلس النواب مستعد لمنح حكومة علاوي الثقة فى هذه الحالة

أعلن نائب رئيس مجلس النواب، بشير خليل الحداد، الثلاثاء، استعداد المجلس لعقد جلسة استثنائية لمنح الثقة لحكومة محمد علاوي.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، إن “الحداد التقى اليوم، في مكتبه ببغداد رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي والوفد المرافق له، وجرى بحث التطورات السياسية والأحداث الجارية على الساحة العراقية وعددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وأكد الحداد، “استعداد مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية لمنح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي في حال تم الاتفاق مع الكتل النيابية والانتهاء من ترشيح الحقائب الوزارية”،

داعيا إلى “ضرورة تمثيل المكونات وتحقيق التوازن في الحكومة الجديدة”.

وأضاف: “يجب أن تشكل الحكومة الجديدة ضمن المدة الدستورية وعليها أن تراعي حقوق جميع مكونات الشعب العراقي، وتلبي مطالب المتظاهرين السلميين المدنيين، والاستجابة للمطالب المشروعة في محاربة الفساد وتحسين الأوضاع وتأمين الخدمات الأساسية وتكثيف العمل والجهود لعودة الاستقرار إلى الشارع في عموم محافظات العراق”.