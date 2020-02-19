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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 19 شباط 2020 12:17 ص

طالبان تستكمل مفاوضات السلام مع واشنطن

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أعلنت حركة “طالبان” الأفغانية استكمال مفاوضات السلام مع واشنطن، وأنه من المنتظر توقيع اتفاق للسلام نهاية الشهر الجاري، بينما أكدت كابل بدء سريان فترة “وقف العنف” في غضون 5 أيام.
وقال مولوي عبد السلام حنفي، عضو وفد “طالبان” التفاوضي في تصريح صحفي، إن “الاتفاق سيوقع في الدوحة نهاية هذا الشهر، بحضور ممثلي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي والدول المجاورة لأفغانستان”، لافتا إلى أنه ” سيتم الحد من العنف خلال الأيام المقبلة لتهيئة الأجواء من أجل التوقيع على الاتفاق”.
وأضاف حنفي:” بعد إبرام الاتفاق ستقوم الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية بإخلاء سبيل 5 آلاف من أعضاء الحركة، فيما ستفرج “طالبان” عن ألف معتقل لديها”.
وأوضح أن ” المفاوضات بين الأطراف في أفغانستان ستبدأ عقب استكمال عملية إطلاق سراح السجناء “، دون أن يذكر أي تفاصيل حول الجدول الزمني المتفق عليه لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.
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