اعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، عن اصابة عشرات المنتسبين ببنادق الصيد بساحات التظاهر.



وقالت القيادة في بيان، ان "استخدام بنادق الصيد من قبل متظاهرين عمل إجرامي يحاسب عليه القانون".



واضافت القيادة ان "عشرات المنتسبين اصيبوا ببنادق الصيد بساحات التظاهر".



وطالبت القيادة المتظاهرين السلميين "بالتعاون لملاحقة المجاميع التخريبية".