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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 18 شباط 2020 11:46 م

مركز دراسات يكشف تفاصيل اتفاق سري لنقل عوائل داعش إلى سهل نينوى

ترحيل عائلات تنظيم داعش من قرى الموصل الى منطقة الجزيرة

كشف مركز الدراسات الجمهوري الاستراتيجية تفاصيل خطة أمريكية أوروبية لنقل الآلاف من عوائل داعش من سوريا إلى العراق، لافتا إلى إبرام اتفاق سري ينص على نقلهم بوجبات ووضعهم بمخيمات في سهل نينوى، فيما حذر من أن ذلك سيكون “كارثة قادمة” على مستقبل البلد وسيادته.

 

وقال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، معتز محيي عبد الحميد،: هناك خطة موضوعة من قبل الاتحادين الاوربي والامريكي لجلب 32 ألف شخص بين طفل وامرأة من عوائل داعش من مخيم الهول الذي يتواجد فيه 73 الف شخص، ومن جنسيات مختلف.

وأوضح: أن الجانب العراقي سيتسلم العراقيين فقط، ويضعهم في مخيمات ستنشأ في سهل نينوى بعد اتفاق الجانب الأمريكي مع الحكومة بصورة سرية، وسيتم نقلهم على شكل وجبات من قبل الأمم المتحدة بعد تدقيق ملفات تلك العوائل، لان اغلبهم من اطفال ونساء الدواعش الذين هربوا من الموصل بعد تحريرها .

وأوضح عبد الحميد: أن نقل عوائل الدواعش الى سهل نينوى كارثة قادمة على مستقبل البلد وسيادته، وستكون هناك مشاكل سياسية واجتماعية وارهابية، ونشوء جيل خطر للغاية، وانتعاش الفكر التكفيري .

وبيّن: أن الاتحاد الأوروبي رفض استقبال تلك العوائل، اضافة الى ان الجانب الامريكي يريد انهاء هذا الملف، لذا اتفق مع الحكومة على نقلهم الى سهل نينوى.أما المحلل الامني.

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