الحكومة تجمد أموال 84 شخصاً وكيان بتهمة تمويل الإرهاب

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الثلاثاء، بأن مجلس الوزراء جمّد أموال 84 شخصاً وكيان بتهمة تمويل الإرهاب، وذلك بقرار صدر عن مجلس الوزراء بطلب من مجلس الأمن الدولي.

وفي التفاصيل، أصدرت لجنة تجميد أموال الإرهابيين التابعة لأمانة مجلس الوزراء العراقي، قائمة تضمنت 84 شخصاً وكياناً جرى تجميد أموالها بتهمة تمويل الإرهاب، وذلك بطلب من مجلس الأمن الدولي، وفقاً لما أوردته وكالة “بغداد اليوم” العراقية.



ونشرت الوكالة العراقية قوائم بأسماء الأشخاص والكيانات التي جمدت أموالهم، استناداً إلى ما أعلنته لجنة عقوبات مجلس الأمن الدولي بشأن نشاط تنظيمي داعش والقاعدة، وأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.



وأيضاً بناء على ما اعتمدته لجنة تجميد أموال الإرهابيين التابعة لأمانة مجلس الوزراء في العراق بقرارها رقم 4 لسنة 2020.