بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 19 شباط 2020
آخر الأخبار
سلام الشمري : لايمكن القبول بكابينة وزارية بعباءة تكنوقراط موظفة حزبيا نائب يؤكد صعوبة عقد جلسة استثنائية للتصويت على الحكومة الجديدة مصرف الرافدين يؤكد المضي باسترجاع المبالغ من قبل المتلكئين الذين امتنعوا عن التسديد عالية نصيف تدعو رئيس الوزراء المكلف إلى ترشيح عامر عبدالجبار لمنصب وزاري النجيفي يؤكد ان جبهة الانقاذ مع الأهداف العادلة للمتظاهرين السلميين طلاب عراقيون عالقون في مدينة ووهان الصينية.. ويصعب إرسال طائرة خاصة لإجلائهم من محاصصة الاحزاب الى محاصصة المكونات .. بدعة جديدة للمكلف علاوي ! نائبة : اصحاب العقود والاجور اليومية اكبر المتضررين من تأخر الموازنة نائب سابق يكشف عن اتفاق "ثلاثي" لعرقلة تمرير حكومة محمد علاوي في البرلمان مستشار رئيس الوزراء : رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة .. ولن تتأثر بعجز الموازنة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 18 شباط 2020 10:21 م

عادل عبد المهدي وعلاوي يبحثان دعم جهود تشكيل الحكومة

علاوي وعبد المهدي
بحث رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، مع رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، الحراك السلمي ودعم جهود تشكيل الحكومة .
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان: أنه “جرى خلال اللقاء التداول في تطورات الأوضاع في البلاد والحراك السلمي، ودعم جهود تشكيل الحكومة الجديدة”.
وأضاف البيان “أن عبد المهدي وعلاوي أكدا على ضرورة تعاون جميع القوى لتسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف في الإسراع باختيار الكابينة الوزارية، وتعزيز عمل مؤسسات الدولة”.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
بشير الحداد

الحداد مجلس النواب مستعد لمنح حكومة علاوي الثقة فى هذه الحالة 19 شباط 2020 12:32 ص

علاوي

رئيس تيار الحكمة يطالب الحكومة بتأمين مناخات آمنة للمتظاهرين 18 شباط 2020 08:23 م

الحكومة

الحكومة تصدر 5 قرارات هامة.. تعرف عليها 18 شباط 2020 07:18 م

عثمان الغانمي

عثمان الغانمي يلتقى رئيس بعثة الناتو في العراق 18 شباط 2020 06:23 م

سلام الشمري

سلام الشمري : لايمكن القبول بكابينة وزارية بعباءة تكنوقراط موظفة حزبيا 18 شباط 2020 05:23 م

2422019361214النائب حسين العقابي

نائب يؤكد صعوبة عقد جلسة استثنائية للتصويت على الحكومة الجديدة 18 شباط 2020 05:19 م

عالية نصيف

عالية نصيف تدعو رئيس الوزراء المكلف إلى ترشيح عامر عبدالجبار لمنصب وزاري 18 شباط 2020 05:11 م

أسامة النجيفي

النجيفي يؤكد ان جبهة الانقاذ مع الأهداف العادلة للمتظاهرين السلميين 18 شباط 2020 05:08 م

التعليقات