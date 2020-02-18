عادل عبد المهدي وعلاوي يبحثان دعم جهود تشكيل الحكومة

بحث رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، مع رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، الحراك السلمي ودعم جهود تشكيل الحكومة .

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان: أنه “جرى خلال اللقاء التداول في تطورات الأوضاع في البلاد والحراك السلمي، ودعم جهود تشكيل الحكومة الجديدة”.

وأضاف البيان “أن عبد المهدي وعلاوي أكدا على ضرورة تعاون جميع القوى لتسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف في الإسراع باختيار الكابينة الوزارية، وتعزيز عمل مؤسسات الدولة”.