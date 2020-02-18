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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 18 شباط 2020 09:59 م

الشرطة تعلن اعتقال اثنين من تجار الآثار في بغداد

شرطة-نينوى
أعلنت الشرطة الاتحادية، الثلاثاء، عن اعتقال اثنين من تجار الآثار في بغداد.

وقالت الشرطة في بيان، إن "قوات الشرطة الاتحادية القت، اليوم الثلاثاء، القبض على اثنين من تجار الآثار وسط العاصمة بغداد".

وأضاف البيان أن "عملية القبض جاءت وفق معلومات استخبارية ومتابعة أمنية دقيقة ضمن قاطع مسؤولية اللواء الثالث شرطة اتحادية بعد ان عثر بحوزة المتهمين على قطعة أثرية تعود للعصر البابلي"، مشيراً إلى أنه "تم تسليم المتهمين و المادة المضبوطة الى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية والأصولية".
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