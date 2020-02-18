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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 18 شباط 2020 08:54 م

الصحة العالمية تعلن عن تسجيل 92 حالات انتقال لفيروس كورونا في 12 دولة

كورونا
كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 92 حالات انتقال لفيروس كورونا بين البشر في 12 دولة غير الصين.
وأضاف أدهانوم: "خلال الوقت الراهن، لا نملك البيانات الكافية حول الحالات خارج الصين لإجراء مقارنة ذات معنى بشأن شدة المرض أو معدل الوفيات. نحن نتابع مع الدول للحصول على المعلومات حول ما يحدث لكل حالة".

وأوضح أنه لم يتم تسجيل حالات انتقال مستدامة للعدوى بين البشر إلا في ظروف معينة مثل سفينة "دياموند برنسيس"، مضيفًا: "تحدثت مع وزير الصحة الماليزي لمناقشة حالة السفينة فيستردام أيضًا.

وتابع: "تشير جميع العلامات أهمية استعداد جميع الدول لوصول فيروس كورونا إليها، ولعلاج المرض بعطف وكرامة، ولحماية العاملين في مجال الصحة ومنع انتقال العدوى".
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