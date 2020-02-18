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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 18 شباط 2020 08:23 م

رئيس تيار الحكمة يطالب الحكومة بتأمين مناخات آمنة للمتظاهرين

علاوي
طالب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الثلاثاء، الحكومة بتأمين مناخات آمنة للمتظاهرين.
وقال الحكيم في تغريدة على موقعه في "تويتر" وأطلعت عليها السومرية نيوز، إن "تعرض المتظاهرين للاستهداف المستمر امر مستغرب ومستهجن وينافي الأساليب القانونية المتبعة في التعامل مع الاحتجاجات، ويشير الى محاولة وضع العقبات امام المحتجين لثنيهم عن مواصلة مشوارهم المطالب بالحقوق".
ودعا الحكومة والجهات المعنية إلى "توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين وتأمين مناخات آمنة لهم على وفق أسس حرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور".





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