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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 18 شباط 2020 07:28 م

اندلع حريق بمولدات كهربائية غربي بغداد

حريق
اندلع اليوم الثلاثاء، حريق داخل أربع مولدات كهربائية غربي بغداد.
وقال المصدر إن "الدفاع المدني استنفر للسيطرة على حادث حريق كبير اندلع داخل اربع مولدات كهربائية اهلية مجاور منازل سكنية ضمن منطقة الوشاش".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
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