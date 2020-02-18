الحكومة تصدر 5 قرارات هامة.. تعرف عليها

أصدر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس المجلس، وزير النفط، ثامر الغضبان، 5 قرارات، منها ما يخص العوائل النازحة، و حصة الخزانة العامة من أرباح شركات النفط.

العوائل النازحة

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان صحفي، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أن المجلس وافق على استمرار وزارة الهجرة والمهجرين بالعمل بقرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2019 ليتسنى تلبية احتياجات العوائل النازحة و العائدة من النزوح، والتخفيف عن كاهلها لحين إقرار الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2020 .

قانون الشركات العامة

وشملت قرارات المجلس زيادة النسبة المحددة في احتياطي رأس المال المشار إليه في البند "ثالثًا / 1" من المادة (11) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 المعدل، للشركات العامة غير الصناعية التابعة لوزارة النفط لتصبح بنسبة 30 بالمائة.

كما وافق المجلس على زيادة النسبة المحددة في حساب الاحتياطيات لشركات القطاع الصناعي العامة التابعة لوزارة النفط، المُشار إليها في البند (ثالثًا /2) من المادة المذكورة آنفًا لتصبح بنسبة 55 بالمائة، مع تعديل تخصيصها "فيما يتعلق بالشركات المذكورة" لتكون نسبة 95 بالمائة منها لتأهيل وتطوير الصناعات الإنتاجية، و5 بالمائة منها لبناء الوحدات السكنية وتطوير خدمات السكن الحالية للعاملين.

وتضمنت قرارات المجلس تخفيض حصة الخزينة العامة من الربح المشار إليها في البند (رابعًا / 1) من المادة المذكورة آنفًا، من أرباح الشركات العامة التابعة لوزارة النفط لتصبح بنسبة 5 بالمائة على أن تصرف نسبة الـ40 بالمائة المتبقية من هذه الحصة على واحدة أو أكثر من الشركات العامة التابعة لوزارة النفط لغرض تأهيل وتطوير مصانعها الإنتاجية أو استحداث مصانع أو نشاطات جديدة.

الكلية العسكرية

كما تمت الموافقة على إصدار نظام الكلية العسكرية لسنة 2020، الذي دققه مجلس الدولة، استناداً إلى أحكام المادة "80/ البند ثالثاً" من الدستور، والمادة "14" من قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية رقم (4) لسنة 2016، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

توصية محطة الخيرات البخارية

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه تم إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن محطة الخيرات البخارية، وذلك باقتراح إحالة المشروع إلى ائتلاف شركتي هيونداي بحسب طلب وزارة الكهرباء، لغرض توفير الطاقة الكهربائية وضمان تشغيل مصفى كربلاء.

وكذلك تم إقرار توصية بشأن قيام وزارتي "المالية، والكهرباء" بـ"تنضيج" صيغة عقد التمويل الخاص بالمشروع موضوع البحث، مع إحالة المشروع إلى مجلس الوزراء الجديد لأهميته في إنتاج الكهرباء واستدامة تشغيل مصفى كربلاء.



وأوصى المجلس أيضا بقيام وزارتي "النفط، والكهرباء" بمناقشة اختيار موقع بديل للمشروع لغرض إنتاج مادة "الجبسن"، مما يتطلب توفير مساحات كبيرة من الأراضي، وأخذ الإجراءات الملائمة من الجهات ذات العلاقة، لغرض تخصيص الأرض أصولياً .

توصية خطة ذي قار

وأقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن خطة عام 2020 لمحافظة ذي قار، التي تشمل المصادقة على الخطة المطلوبة لعام 2020 لقطاعي نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في محافظة ذي قار ومنح المدير العام صلاحية الإعلان قبل توفر التخصيص وتوقيع العقود لها بدءاً من تاريخ استحصال الموافقة بحسب توفر التخصيصات المالية لاستغلال الوقت والمباشرة بالمشاريع إكمالها قبل صيف 2020 .

وشملت التوصية منح المدير العام "نقل وتوزيع الجنوب" صلاحية مناقلة المواد والمبالغ للمشاريع الجديدة المطلوبة لعام 2020 ضمن مكونات المشاريع المستمرة عن طريق الحذف والاستحداث .

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