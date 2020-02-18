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الثلاثاء, 18 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 18 شباط 2020 06:34 م

مقتل شخص بهجوم إرهابي بديالى

قتل المتظاهرين
لقي أحد عناصر الأمن العراقي مصرعه في هجوم إرهابي بمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد اليوم (الثلاثاء).
وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي، بأن مجموعة إرهابية هاجمت اليوم اللواء العشرين التابع للجيش العراقي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، مما أدى إلى مقتل أحد عناصره، موضحًا أن القوات الأمنية باشرت عملية تفتيش بحثًاعن المجموعة الإرهابية المنفذة للعملية.
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