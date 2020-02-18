سلام الشمري : لايمكن القبول بكابينة وزارية بعباءة تكنوقراط موظفة حزبيا



اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري اهمية استقلالية ومهنية وكفاءة الوزراء الجدد الذين ينوي رئيس الوزراء المكلف تقديمهم للبرلمان للتصويت ونيل الثقة.



وقال في بيان صحفي ان : على الجميع النظر الى اسماء وشخوص الكابينة الوزارية الجديدة من ناحية الاستقلالية والكفاءة وان تكون مؤهلة لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية المقبلة.



واضاف الشمري انه لايمكن القبول بكابينة وزارية بعباءة تكنوقراط موظفة حزبيا وعلى رئيس الوزراء المكلف عدم الاستجابة للضغوط التي تفرض عليه من البعض لتسمية وزراء مرتبطين حزبيا بشكل او باخر بجهات معينة .



وشدد على اهمية اعلان رئيس الوزراء المكلف اسماء وزارته لممثلي الشعب في البرلمان لدراستها حتى ندرسها بعناية قبل الدخول في عملية التصويت ومنح الثقة.



واكد الشمري ضرورة ان يكون المنهاج الوزاري مرحليا وللظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد.



ف.ا