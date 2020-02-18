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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 18 شباط 2020 05:19 م

نائب يؤكد صعوبة عقد جلسة استثنائية للتصويت على الحكومة الجديدة

2422019361214النائب حسين العقابي


اكد عضو  اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي صعوبة عقد جلسة استثنائية للتصويت على الحكومة الجديدة .

وقال  العقابي  ان : المشكلة في الجلسةلاستثنائية  هي عدم وجود الكثير من النواب اضافة لعدم توفر  الامور الادارية اللازمة لعقدها  بالاضافة الى انه  لايوجد لحد الان  طلب رسمي بذلك .

واضاف انه : بناء على المادة 58 الدستورية يجب ان تعقد الجلسة الاستثنائية بجدول اعمال محدد ان كان التصويت على الكابينة الوزارية او امر اخر استوجب الدعوة لعقدها.

 وبشان استكمال الكابينة الوزارية اوضح العقابي ان: هناك طرفا كرديا / الحزب الديمقراطي/ لازال ممانعا ومطالبا بمشاركة فاعلة للمكونات فيها .

وكان رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي اعلن انه سيقدم كابينته الوزارية المؤقتة خلال الاسبوع الحالي.

وكتب علاوي في تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي السبت  " اقتربنا من تحقيق انجاز تأريخي يتمثل باكمال كابينة وزارية مستقلة من دون تدخل اي طرف سياسي ، وسنطرح اسماء هذه الكابينة خلال الاسبوع الحالي بعيدا عن الشائعات والتسريبات "، معربا عن امله باستجابة اعضاء مجلس النواب للتصويت عليها للبدء بتنفيذ مطالب الشعب.

ف.أ
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