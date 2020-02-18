عالية نصيف تدعو رئيس الوزراء المكلف إلى ترشيح عامر عبدالجبار لمنصب وزاري





دعت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء المكلف إلى ترشيح عامر عبدالجبار لمنصب وزاري بحسب اختصاصه لما يتمتع به من كفاءة ونزاهة وتوجهات وطنية .



وقالت في بيان اليوم، أنه :" من الصعب أن يدعو نائب إلى ترشيح شخصية لأية وزارة، لأنه سيتحمل المسؤولية عن ترشيحه فيما لو اتضح أنه غير كفوء أو غير نزيه، وقد يتهم النائب بالتواطؤ مع المرشح الفاشل، ولكن في حال ترشيح عامر عبدالجبار فإننا نؤيد وندعم ترشيحه لمنصب وزاري بحسب اختصاصه وكلنا ثقة بأنه سينجح في عمله ".



وأوضحت نصيف :" أن هذا الرجل خدم العراق بإخلاص وكانت له مواقف وطنية تسجل له، وحتى بعد انتهاء مدته في الوزارة استمر في كتابة المقالات والدراسات والمشاركة في الندوات والعمل التطوعي خدمة للعراق، وبالتالي ندعم ترشيحه لمنصب وزاري ".



ف.ا