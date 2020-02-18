النجيفي يؤكد ان جبهة الانقاذ مع الأهداف العادلة للمتظاهرين السلميين





اكد رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي ان الجبهة مع الأهداف العادلة للمتظاهرين السلميين ، وترى أن أهداف تشكيل الجبهة المعلنة والتي سبقت قيام التظاهرات الشعبية في الأول من تشرين الأول ، تتفق تماما مع مطالب وأهداف الحراك الشعبي .



وقال خلال لقائه السفير المصري علاء موسى" ان الجبهة دعمت ترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة مجلس الوزراء على وفق شروط قوامها أن تكون حكومة مستقلة مع تلبية مطالب الشعب والقضاء على الفساد ومحاسبة قتلة المتظاهرين ، وانجاز انتخابات مبكرة في مدة لا تتجاوز السنة الواحدة على أن يحدد موعدها بوضوح فضلا عن مطالب المدن المحررة التي تعرضت للدمار بسبب الإرهاب والعمليات العسكرية .



واكد" إن مصلحة العراق الحقيقية تكمن في الابتعاد عن التمترسات الطائفية والحزبية الضيقة وإعلاء قيمة المواطنة للعراقيين جميعا ، ودون ذلك ، ودون العمل على منح فرصة للتغيير فالمستقبل يتضمن ازمات ليس من السهل تجاوزها .



واوضح ان جبهة الإنقاذ والتنمية مع استقلالية وسيادة العراق ، وهو هدف لا يمكن تجاوزه ، لكن قرار اخراج القوات الأجنبية يحتاج إلى ظرف ملائم فالعراق ما زال مهددا من الإرهاب والتدخلات الأجنبية ، ويتعين أن يتم خروج القوات الأجنبية على وفق اتفاق يصون سيادة العراق وأمنه ، وعبر توافق وطني ، ودون أن يدخل البلد في اشكالات هو في غنى عنها .



ف.ا