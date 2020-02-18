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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 18 شباط 2020 04:53 م

نائب سابق يكشف عن اتفاق "ثلاثي" لعرقلة تمرير حكومة محمد علاوي في البرلمان

كامل الدليمي

كشف نائب سابق عن اتفاق بين تحالف القوى ، الذي يرأسه محمد الحلبوسي ، والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لرفض تمرير كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي .

وقال النائب السابق كامل الدليمي ، المقرب من الحلبوسي ، في تصريح صحفي :" حتى هذه اللحظة لم يتلق مجلس النواب اية  دعوة من قبل اية  جهة لعقد جلسة استثنائية لتمرير حكومة محمد توفيق علاوي، فضلا عن عدم  ارساله السير الذاتية للمرشحين الى اعضاء البرلمان للاطلاع عليها قبل التصويت ".

واضاف  الدليمي :" ان تقديم  اسماء الكابينة الوزارية يحتاج الى توجيه دعوة للبرلمان لعقد جلسة استثنائية قبل ثمان واربعين ساعة" ، لافتا الى :" ان آخر يوم في العطلة التشريعية المحدد في الثالث من شهر آذار المقبل ، سيكون آخر يوم للمهلة الدستورية المحددة لرئيس الحكومة المكلف  لتقديم اسماء وزرائه "..

واشار الدليمي الى :" ان  مواقف كتل اتحاد القوى العراقية والاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي ،  باتت موحدة وستقف بالضد من تمرير الكابينة الحكومية”، مبينا :" ان تمرير الحكومة بغياب هذه الاطراف سيخرج حكومة غير ممثلة للمكونات". 

ف.ا

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