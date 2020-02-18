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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 18 شباط 2020 04:50 م

مستشار رئيس الوزراء : رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة .. ولن تتأثر بعجز الموازنة

مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء

اكـد مستشار رئـيـس الــوزراء لـلـشـؤون المالية مظهر محمد صالح:" ان  العجز المالي الـذي سيتضمنه قانون المـوازنـة العامة للسنة 2020 لن يؤثر في رواتب الموظفين والمتقاعدين".

وقال في تصريح صحفي :"  وفـق معطيات المـوازنـة فـان جميع الـرواتـب مــؤمــنــة، وهـــي ضــمــن الــوظــيــفــة الاســاســيــة لـلـدولـة واولــويــاتــهــا، وان الـعـجـز المــالــي ضمن مـــوازنـــة الــعــام 2020 لــن يــؤثــر فــي رواتـــب الموظفين والمتقاعدين".

واضاف  المستشار :" ان مؤشرات الاجور زادت بقيمة 10 الى 11 تريليون دينار ، بتشغيل ما لا يقل عن نصف مليون مواطن، ضمن حزمة الاصلاحات التي اطلقتها الحكومة نهاية العام المـاضـي 2019 ،مـنـهـا تشغيل بـعـض الـعـقـود، واعادة المفسوخة عقودهم  ، وهو ما شكل اضافة لموازنة الرواتب".

 

ف.ا

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