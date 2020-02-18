مستشار رئيس الوزراء : رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة .. ولن تتأثر بعجز الموازنة

اكـد مستشار رئـيـس الــوزراء لـلـشـؤون المالية مظهر محمد صالح:" ان العجز المالي الـذي سيتضمنه قانون المـوازنـة العامة للسنة 2020 لن يؤثر في رواتب الموظفين والمتقاعدين".



وقال في تصريح صحفي :" وفـق معطيات المـوازنـة فـان جميع الـرواتـب مــؤمــنــة، وهـــي ضــمــن الــوظــيــفــة الاســاســيــة لـلـدولـة واولــويــاتــهــا، وان الـعـجـز المــالــي ضمن مـــوازنـــة الــعــام 2020 لــن يــؤثــر فــي رواتـــب الموظفين والمتقاعدين".



واضاف المستشار :" ان مؤشرات الاجور زادت بقيمة 10 الى 11 تريليون دينار ، بتشغيل ما لا يقل عن نصف مليون مواطن، ضمن حزمة الاصلاحات التي اطلقتها الحكومة نهاية العام المـاضـي 2019 ،مـنـهـا تشغيل بـعـض الـعـقـود، واعادة المفسوخة عقودهم ، وهو ما شكل اضافة لموازنة الرواتب".

ف.ا