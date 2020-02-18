التركمان : محمد علاوي منحنا مالم يمنحه العبادي وعبد المهدي





اعلنت الجبهة التركمانية العراقية ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، منح المكون التركماني حقيبة وزارية في حكومته التي يعتزم طرحها قريبا.



وقال نائب رئيس الجبهة حسن توران،في تصريح صحفي :" ان علاوي، كما يبدو ، حسم امره على صعيد منح التركمان ، بوصفهم القومية الثالثة في العراق ، حقيبة وزارية".



واضاف :" ان هذا لم يحصل في الحكومتين السابقتين لكل من حيدر العبادي وعادل عبد المهدي".



وتابع توران :" ان التوقعات تشير الى ان كابينة علاوي سوف تمرر ، لكنها تحتاج الى توحيد مواقف الكتل بحيث تتخلى عن فرض ارادتها على المرشح لمصالح شخصية او حزبية".

ف.ا