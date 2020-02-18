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الثلاثاء, 18 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 18 شباط 2020 04:38 م

طلاب جامعة القادسية ينظمون مسيرة إلى ساحة الساعة

مسيرة

نظم طلاب جامعة القادسية، اليوم الثلاثاء، مسيرة طلابية من أمام مبنى الجامعة، إلى ساحة الساعة وسط المحافظة.

وقال نشطاء، إن طلاب جامعة القادسية نظموا تظاهرة كبيرة انطلقت بعد انتهاء الدوام من أمام جامعة القادسية باتجاه ساحة الساعة وسط الديوانية.

ومنذ الـ 25 تشرين الأول من العام الماضي، تشهد محافظة الديوانية، الى جانب العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تظاهرات واحتجاجات، تخللها قطع الطرق واضراب عن الدوام، للمطالبة بإجراء إصلاحات دستورية، ووزارية، وتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة، تحت اشراف اممي.

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