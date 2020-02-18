ساحات التظاهر العراقية.. تدعو إلى تشكيل تكتل سياسي يتبنى نظام الدولة المدنية

أكد نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هناك تنسيق بين ساحات التظاهر في المحافظات من أجل تشكيل تكتل سياسي يتبنى الخطاب العلماني في العراق.

وأضافوا أن متظاهرين وسياسين، يتحركون منذ أيام في بغداد، عبر اجتماعات في خيم الاعتصام، كذلك من خلال جولات على مدن البصرة والناصرية والديوانية، لنيل تأييد المتظاهرين وتزكيتهم للبدء بمشاريع سياسية جديدة.

وفي السياق، قال ناشط سياسي، وهو عضو في إحدى الخلايا التشاورية التي شكّلت أخيراً للتنقل بين ساحات التظاهر في محافظات عدة للاتفاق على التكتل أو الحراك السياسي الجديد، إنّ دعوته الأولى والأخيرة ستكون "الدولة المدنية".

وأشار إلى أنّ "التوجّه نحو التصعيد السلمي لمزاحمة الأحزاب المتنفذة، خطوة قانونية، وقد تترك أثراً أكبر على الأحزاب ونفوذ الدول اللاعبة في العراق مثل إيران".

وأضاف، أنّ "الحراك السياسي الجديد قد يتطلّب أكثر من شهر، من أجل الحصول على قناعة أكبر عدد من خيم المعتصمين، وهناك أكثر من فكرة لتأسيس حزب سياسي يتّخذ من ثورة تشرين الأول استناداً ومنهاجاً".

وأكد أنّ "الشعارات التي حملها المتظاهرون والهتافات التي نادت بإبعاد التأثيرات الخارجية وعدم السماح لأي قوة أجنبية بالنيل من العراق وحكومته وخيراته، ستكون أولى الفقرات في البرامج الحزبية الجديدة".

وكشف عن أنّ مَن ينشطون في هذا التوجه، يخططون للتواصل مع قوى نافذة في البلاد، في سبيل نيل الضمانات الأمنية، وعدم التعرّض لهم في المستقبل، إذ إنّ حراكهم سيكون علنياً.

وأضاف "نسعى إلى إقناعهم بأنّ لنا جولات معهم على صعيد المنافسة السياسية، وبحقّنا في المشاركة في العمل السياسي، ومن خلال هذا الضمان سننطلق إلى العمل الميداني والإعلامي، والبدء بالحملات الدعائية للأحزاب الجديدة".

وأكّد أنّ "ما يشكّل خطراً على الكيانات السياسية الجديدة، أنها ستتبنى الخطاب العلماني، وهي خطوة جريئة وقد طال انتظارها في العراق".