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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 18 شباط 2020 02:41 م

متظاهرون يطالبون الركابي بتشكيل الحكومة.. والذي يتعهد بتشكيل لجنة استشارية من كل ساحات الاعتصام

الركابي

طالب متظاهرون في مدينة كربلاء، بتكليف ناشط بارز بتشكيل حكومة جديدة، بدلا من محمد علاوي الذي اختارته الأحزاب الحاكمة، ووعد بالإعلان عن تشكيلته الحكومية هذا الأسبوع.

وحمل المتظاهرون صور علاء الركابي الصيدلي المتدرب الذي تحول إلى أحد أبرز وجوه الحركة الاحتجاجية مع قيادته للتظاهرات في مدينة الناصرية جنوب بغداد، مهد الاحتجاجات في جنوب العراق.

وأعلن الناشط علاء الركابي، والذي رشحته تنسيقيات التظاهر في عدة محافظات لمنصب رئيس الوزراء، عن برنامجه الحكومي المفترض في حال توليه رئاسة الوزراء، مبينا أنه رفض تسلم حقيبة الصحة في حكومة محمد توفيق علاوي.

وكان الركابي قد أعلن أنه لم يفكر في منصب رئاسة الوزراء "ليس خوفا من المنصب ولكن الثورة أهم من أن أطمع بهذا المنصب"، مشيرا إلى أنه تفاجئ من طرح اسمه لرئاسة الوزراء.

ودعا الركابي، إلى استفتاء يكشف عن موقف ساحات الاحتجاج من ترشحه لمهمة تشكيل الحكومة المقبلة.

وأوضح الركابي أنه "لو حصل تكليف أول خطوة هي تشكيل لجنة استشارية من كل ساحات الاعتصام في العراق لمناقشة اختيار الوزراء، لتطرح كل محافظة أسماء 30 شخصية كفؤة لتشكيل الحكومة، وبالتالي سنحصل على 19 مرشحًا لكل وزارة، وسنناقش الأكفأ وفق السير الذاتية من خلال فريق عمل، وليست قرارات شخصية".

ووعد أن جميع الأجهزة الأمنية سيتم إعادة النظر فيها وسيتم وضع ضباط مهنيين أما الضباط الذين ينتمون للأحزاب فلن يكون لهم موقع حساس، كما سيجري تغيير المحافظين بأشخاص كفء.

وحول أسباب تأييده لترشيح علاوي، عزا ذلك إلى الحفاظ على المتظاهرين بسبب الدعم الداخلي والخارجي الذي يحظى به علاوي، موضحا: "كان لدي تخوف شديد في مواجهة التيار، وهذا ما رأيناه في النجف واماكن اخرى استفزازية وكان كلامي هو  وليس تأييد لعلاوي وبعدها بيومين طرحنا إجراء تصويت على اختيار مرشح رئيس الوزراء".

وتعهد الركابي، في حال تولي مهمة تشكيل الحكومة بـ"الحفاظ على دماء الشهداء وتحقيق مطالب المتظاهرين".

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أخر تعديل: الثلاثاء، 18 شباط 2020 02:44 م
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